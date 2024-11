Im Kooperationsraum Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen wird sie für die Jugendarbeit zuständig sein und will in ihre Arbeit auch kirchenferne Jugendliche mit einbeziehen. Aktuell widmet sich die 34-Jährige intensiv der Jugend- und Konfirmandenarbeit und initiiert Projekte und Begegnungen mit jungen Menschen. Im Gespräch mit unserer Zeitung betont die Diakonin, dass im Rahmen regelmäßig stattfindender Treffen vor allem Werte vermittelt werden sollen, Fragen geklärt werden können und den Jugendlichen nahegebracht werden soll, was Kirche und Glaube heutzutage noch „bringt“. Die Jugendlichen könnten sich dabei ausprobieren und den Mut fassen, den eigenen Glauben weiterhin zu leben, sagt Böttcher.