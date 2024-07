Rheinfelden: Großes Interesse an ehemaligem Kreiskrankenhaus

Kurz danach hat sich innerhalb des Krankenhaus-Fördervereins eine Interessengruppe gebildet mit augenscheinlich weit gediehenen Plänen für Aufbau und Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) sowie einer kompletten Reaktivierung des Gebäudes. Es wurden bereits konkrete Aussagen gemacht zur ganztägigen Einrichtung einer Notfall-Ambulanz, die in dieses MVZ integriert werden könnte. Belegärzte sollen in das Gebäude einziehen. Von drei Ärzten wurde bereits die Bereitschaft bekundet, ihre Praxen dorthin zu verlegen.

Heiner Lohmann, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Gemeinderat, verlangte in einem Antrag anfang Juni aufgrund der Brisanz des Themas eine schnellstmögliche Information des Gemeinderats durch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt über den aktuellen Stand in dieser Sache. Da es im Juni aufgrund der Wahlen keine Gemeinderatssitzung gab, geschah dies nun in der Sitzung des Gremiums am 4. Juli.