Rheinfelden: Grüne erfahren Rückenwind

Rückblick: Stefan Bohusch, der Ortsvorsitzender der Rheinfelder Grünen, blickte zurück auf zahlreiche Termine und Aktionen im Verlauf des Jahres, an denen sich viele Mitglieder tatkräftig eingebracht hatten. Die Mitgliederzahl ist in diesem Jahr um acht Neuanmeldungen auf mehr als 40 gestiegen. In stürmischen Zeiten sind die Rheinfelder Grünen augenscheinlich mit Rückenwind unterwegs. Mit besonderem Stolz erfülle ihn, mit Nadia Mucha eine energiegeladene junge Grüne neu im Gemeinderat vertreten zu sehen, sagte Bohusch. Als ganz wichtig betrachtete er den Wissenstransfer, für den Jörg Moritz-Reinbach als bestätigter Gemeinderat stehe. Mit der Wahl von Christine Sobolewski in den Gemeinderat und Nina Edle von Walter in den Kreisrat sind weitere Rheinfelder Grüne in wichtigen Gremien vertreten.

Präambel: „Wir sind eine soziale Partei“, sagte Sobolewski, die einen Vorschlag zur Änderung der Satzung in die Runde brachte, welcher das Wort „sozial“ in den Mittelpunkt stellte. Nach diversen Änderungsvorschlägen, in welchen bezahlbarer Wohnraum als existenzieller Punkt ebenso aufkam, einigte man sich auf folgenden Text, der ab sofort als Präambel die Satzung der Ortsgruppe vervollständigt: „Wir arbeiten politisch für ein Rheinfelden, das ein nachhaltiges, lebendiges, soziales Gemeinwesen und bezahlbaren Wohnraum bereithält, an dem alle Menschen teilhaben können.“