Rheinfelden Grüne: Rettet die Artenvielfalt

Rheinfelden in der „Nukleusrolle“

Weiterhin soll die Verwaltung beauftragt werden, ein umfassendes Artenschutzkonzept zu erstellen als Beitrag zur Biodiversität. Und außerdem beantragtdie Grünen, dass in Rheinfelden ein Workshop unter dem Tenor „Rettet die Artenvielfalt“ stattfinden soll, der die Fachleute zusammenbringt und die Probleme und Problematiken anspricht. „Wir möchten gerne, dass Rheinfelden hier eine Nukleusrolle im hiesigen Raum einnimmt“, betonte Lohmann beim gestrigen Pressegespräch. Bislang haben deutschlandweit erst 46 Kommunen ein Konzept zur Artenviefalt erarbeitet, meinte der Grünen-Gemeinderat.

Oberbürgermeister sagt seriöse Prüfung zu

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt nahm das Maßnahmenpaket dankend an, wollte aber vorerst keine konkrete Stellungnahme dazu abgeben. „Wir werden das Ganze seriös prüfen und dann das Weitere veranlassen, die Zusammenhänge sind aber klar dargestellt“, erklärte er. Nur soviel: Im Bereich der Umweltabteilung mit Patrick Pauli werde es künftig eine andere Ausrichtung geben müssen, und zwar in Richtung noch mehr Klimaschutz und Biodiversität. Schwerpunkt werde sein, mehr Grün in die Stadt zu bekommen. Ebenso kündigte er eine Stadt-Klima-Analyse an, die ja eng gekoppelt sei an die Artenvielfalt. Ein kleiner Schritt sei beispielsweise, dass für das künftige Wohngebiet „Grendelmatt III“ eine ähnliche „Urban Gardening“-Anlage angedacht sei wie im vorderen Bereich der Metzgergrube. „Ein umfassendes Artenschutzkonzept ist natürlich ein anderes Kaliber“, erwartet er eine mehrjährige Zeitschiene.

Landwirt bringt Glyphosat aus

Gleichwohl drängen die Grünen auf schnelle Behandlung ihrer Anträge im Gemeinderat. „Aufklärung in der Bevölkerung tut vielfach Not“, mahnen Annette und Heiner Lohmann. So habe man kürzlich einen Landwirt südlich des Karsauer Friedhofs beobachtet, der Pestizid auf seinem Acker ausgebracht hat, was rein gesetzlich die nächsten knapp fünf Jahre noch erlaubt ist. Man habe ihn darauf angesprochen, dass er hier Glyphosat ausbringe, worauf der Landwirt meinte, es sei bloß „Roundup“. „Das ist aber lediglich der handelsübliche Name von Glyphosat“, erklärten Lohmanns.