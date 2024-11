Rheinfelden: Grundsteuererhöhung abgelehnt

An Januar in Kraft

Konträr dazu hatte die AfD-Fraktion einen Antrag eingebracht, der eine Senkung der Hebesätze der Grundsteuer vorsah, um diese möglichst einkommensneutral zu justieren. Die Ermittlung der Bodenrichtwerte in Rheinfelden ist inzwischen abgeschlossen. Die neuen Grundsteuerbescheide sollen jetzt generiert werden, die Reform ab Januar 2025 in Kraft treten. Eine weitere Anpassung soll im Rahmen der Haushaltsplanung für 2026 geprüft werden.

CDU-Vorsitzender Dieter Meier bedankte sich bei Stadtkämmerer Philipp Reiher für die gewissenhafte Aufbereitung des Themas, äußerte in der Folge jedoch auch einige Bedenken. So stellte er die Zuverlässigkeit der Reform zugrunde liegenden Daten in Frage und widersprach der Auffassung des Gerichts, dass die Reform eine gerechte Besteuerung bringe. Der Antrag der CDU: Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes von 320 Punkten. Karin Paulsen-Zenke (SPD) gab zu bedenken, dass die Reform beschlossen sei und umgesetzt werden müsse, ob sie nun gefalle oder nicht. Allerdings wäre ihr eine zweistufige Erhöhung lieber, zunächst um 20 Punkte ab 2025 und nach Überprüfung eventuell nochmals um weitere 20 Punkte ab 2026.