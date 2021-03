Rheinfelden Gute Bilanz trotz Corona

Diese kamen unter anderem dem Verein zur Erhaltung des Wasserschlosses Inzlingen, dem Musikverein Wyhlen, der Spielgemeinschaft Grenzach-Wyhlen oder der Narrenzunft Rolli-Dudel zugute. Unterstützung aus dem Sonderspendentopf erhielten beispielsweise der Frauenchor Frohsinn, die Elterninitiative Spielwiese, der Tennisclub Grenzach-Wyhlen, der Kleintierzüchterverein Wyhlen und der Musikverein Inzlingen.

Mit rund 3,5 Mio. Euro investiert die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden weiterhin in ihr Filialnetz und erstellt in Wyhlen an gleichem Standort ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Neben der neuen Geschäftsstelle im Erdgeschoss sind Zwei- und Dreizimmer-Mietwohnungen und eine etwa 50 Quadratmeter große Gewerbefläche geplant. Mit dem Abriss der bestehenden Immobilie in den Abtsmatten soll schon in diesem Sommer begonnen werden, schreibt das Geldinstitut. Für die Zeit der Bauphase bezieht die Sparkasse ganz in der Nähe ein Übergangsquartier, in dem die wesentlichen Finanzdienstleistungen inklusive Beratung und Selbstbedienungstechnik angeboten werden. Die Einweihung des Neubaus ist für Ende 2022 vorgesehen.