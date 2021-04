Rheinfelden - Einer 77-jährigen Frau wurde am Samstag gegen 14 Uhr beim Einkaufen im Lidl-Markt eine schwarze Lederhandtasche entwendet, die am Einkaufswagen gehangen hatte. EC-Karten, die sich in der Tasche befanden, wurden am Abend in einem Mülleimer am Oberrheinplatz gefunden. Hinweise werden unter Tel. 07623/74040 bei der Polizei erbeten.