Nachrichten-Ticker

21:07 Rot-grüne Mehrheit in Niedersachsen unsicher

Hannover - SPD und Grüne in Niedersachsen müssen nach der Landtagswahl um ihre Mehrheit zittern. In den letzten Hochrechnungen verfehlt Rot-Grün mit insgesamt 67 Mandaten die absolute Mehrheit um einen Sitz. Laut neuer ARD-Hochrechnung erreichte die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil 37,1 Prozent und verwies die CDU klar auf Platz zwei. Die Union landete bei 33,6 Prozent. Die Grünen mussten schwere Einbußen hinnehmen und lagen bei 8,9 Prozent. Die FDP errang 7,4 Prozent. Die AfD schaffte mit 6,1 Prozent den Sprung in den Landtag in Hannover. Die Linke verpasst ihn mit 4,6 Prozent.

20:52 SPD triumphiert in Niedersachsen - Reicht es für Rot-Grün?

Hannover - Triumph für die SPD, schwere Schlappe für die CDU: Drei Wochen nach ihrer historischen Niederlage bei der Bundestagswahl haben die Sozialdemokraten die Landtagswahl in Niedersachsen überraschend klar gewonnen. Die CDU rutscht ab, nachdem sie in Umfragen lange geführt hatte. SPD und Grüne können sich sogar noch Hoffnungen auf eine Fortsetzung ihrer Regierung machen. ARD und ZDF präsentierten gegen 20.00 Uhr Hochrechnungen, wonach SPD und Grüne mit 67 Mandaten die absolute Mehrheit um einen Sitz verfehlten. In einer weiteren ARD-Analyse reichte es ganz knapp - in ihr wurde die Verteilung der Überhangmandate bereits hochgerechnet.

20:45 Medien: Neue Ermittlungen gegen Harvey Weinstein in London

London - Die Polizei in London ermittelt in drei weiteren Fällen gegen den US-amerikanischen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe. Scotland Yard nannte keine Details, bestätigte aber, dass es sich um denselben Verdächtigen handele, wie in einem Fall, der bereits am Donnerstag bekannt geworden war. Dabei geht es um einen Vergewaltigungsvorwurf der britischen Schauspielerin Lysette Anthony gegen Weinstein, wie die "Times" berichtet. Nun soll sich ein weiteres Opfer Weinsteins an die Behörden gewandt haben.

20:14 Wahlforscher: SPD in Niedersachsen punktete mit Weil

Berlin - Der Sieg der SPD in Niedersachsen geht nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen stark auf das hohe Ansehen ihres Ministerpräsidenten Stephan Weil und auf Landesthemen zurück. Der Amtsinhaber habe einen "sehr guten Imagewert" von 2,0 auf einer Skala von minus 5 bis plus 5 erreicht, wie die Wahlforscher erläuterten. Zudem bescheinigten Weil 67 Prozent der Befragten gute Regierungsarbeit. CDU-Herausforderer Bernd Althusmann kam demnach auf einen Imagewert von 0,8 und wurde damit so schwach bewertet wie kein CDU-Spitzenkandidat im Land zuvor.

20:09 Rechtsruck in Österreich: ÖVP und FPÖ legen deutlich zu

Wien - Österreich erlebt einen massiven Rechtsruck. Die konservative ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz hat die Parlamentswahl klar gewonnen. Die ÖVP kann laut Hochrechnungen mit 31,7 Prozent rechnen, ein Plus von fast acht Prozentpunkten gegenüber 2013. Die rechte FPÖ legt ebenfalls deutlich zu und kommt laut Hochrechnung auf 26 Prozent. Die sozialdemokratische SPÖ unter Kanzler Christian Kern - bislang stärkste Kraft - kommt demnach mit 26,8 Prozent auf den zweiten Platz. Die Grünen drohen an der Vier-Prozent-Hürde zu scheitern.