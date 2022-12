Rheinfelden Helfende-Hände für Kunden des Rheinfelder Tafelladens

Für eine ganz besondere Überraschung sorgt der Verein Helfende Hände Rheinfelden in diesen Tagen für die Kunden des Rheinfelder Tafelladens. Nachdem der Verein bereits in der Vergangenheit immer wieder die Kinder beschenkte, wollte man in diesem Jahr auch den Erwachsenen eine Freude machen. Daraufhin ließ der Verein Einkaufstaschen mit dem Logo des Vereins „Helfende Hände“ bedrucken und verteilte diese an Mitglieder, Spender und Gönner. Gleichzeitig bat der Verein die Taschen mit haltbaren Lebensmitteln oder Hygieneartikel im Wert von etwa zehn Euro zu befüllen, um diese wieder an den Verein zurückzugeben. Die befüllten Einkaufstaschen, so die Überlegung, wollte man dann über den Tafelladen in Rheinfelden an die Menschen verteilen.