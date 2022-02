Rheinfelden Hemmungslos zusammenkürzen!!

Vorwurf: Stadtverwaltung will Thema aussitzen

Harsche Kritik am Zwischenlager äußerte in der Online-Sitzung auch Petra Kaluschke, unmittelbare Anwohnerin an der Güterstraße/Ecke Schillerstraße. Sie leidet nach eigenen Angaben seit Jahren unter dem Lärm der an- und abfahrenden Lastwagen und unter den lauten Pieptönen, welche rückwärtsfahrende Baumaschinen auf dem gegenüberliegenden Gelände von sich geben. Kaluschke gab vor, dass die Fläche zwar ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ sei, welches jedoch keinerlei Beeinträchtigungen für die Bevölkerung zur Folge haben dürfte. Dies geschehe jedoch seit vier Jahren, als auf demselben Areal auch Aushub für den Bau des Hochrheincenters zwischengelagert wurde. Das Problem interessiere weder das Landratsamt noch die Baurechtsbehörde. Entsprechende Schreiben seien bisher unbeantwortet geblieben. Es scheine, als wolle die Stadt das Problem aussitzen, zogen einige Mitglieder des Kernstadtbeirats als Resümee.

Maulbetsch erinnerte daher noch einmal an die gleiche Problematik der Erdaushubzwischenlagerung an der Römerstraße, wo man bislang ebenfalls von der Stadt keine Antwort darauf erhalten habe, welche rechtlichen Mittel die Anlieger hätten, um gegen die Lärm- und Staubemissionen vorzugehen.

Beiratsmitglied Dorothee Rottmann fügte an, dass man zusehends mehr den Eindruck gewinne, dass die Stadt Rheinfelden entsprechende Anfragen als lästig empfinde. Mit ihrer Gremiumskollegin Heidi Weiß bezog sie sich dabei auch auf die laufenden Baumaßnahmen in der Schillerstraße 1, wo – nach mehrmaligem Besitzerwechsel – ein Mehrfamilienhaus gebaut werden soll. Das Grundstück liegt unmittelbar gegenüber der Lagerstätte für den Erdaushub an der Güterstraße und sorgt für zusätzlichen Lärm und Schmutz.

Das Projekt – und nicht nur dieses – werfe jedoch vor allem Fragen nach der Gestaltung des Stadtbildes auf. In diesem Kontext fordert der Stadtteilbeirat Kernstadt die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats.

Sehr dankbar äußerte Weiß sich indes über Ordnungsamtsleiter Dominic Rago. Dieser habe umgehend dafür gesorgt, dass die Baustelle Schillerstraße 1 gesichert worden sei, gerade mit Blick auf die Verkehrssicherheit. Ansonsten sei, was auf diesem Areal gerade vor sich gehe, eine Schande für die Stadt Rheinfelden im Jahr des 100. Stadtjubiläums, sparte Weiß nicht mit heftiger Kritik.