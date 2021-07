Rheinfelden Herausforderung für Testzentrum

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, habe man sich umgehend mit dem entsprechenden Anbieter in Verbindung gesetzt, die technische Umsetzung sei aber leider noch nicht erfolgt. Wie so oft in Sachen „Corona-Verordnung“ sehen sich die zuständigen Stellen von der Bundes- und Landespolitik „allein gelassen“. beklagt die Kommune. „Wir versuchen alles, um die technische Umsetzung so schnell wie möglich zu realisieren, sind hier aber auf bestimmte externe Dienstleister angewiesen“, wird Günther Schmidt zitiert, bei dem die Fäden für das kommunale Testzentrum zusammenlaufen.

Ziel sei es, so die Vorgabe der neuen Verordnung, dass die Ergebnismitteilung und die Erstellung des Testzertifikats über die Warn-App des Robert Koch-Instituts angeboten werden. In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung alle Urlauber darauf hin, dass, je nachdem, wohin die Reise gehen soll, schon heute an manchen Grenzen einfache Testbescheinigungen nicht ausreichen.