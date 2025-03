Rheinfelden-Herten: Der Eigenturm wird wieder fit gemacht

Nach fast 20 Jahren haben Wind und Wetter dafür gesorgt, dass das Holz der Turmkonstruktion im Sockelbereich feucht geworden ist. Revierförster Gerd Fricker verweist in diesem Zusammenhang auf den Baumbestand des Waldes in unmittelbarer Nähe des Eigenturms im Nordwesten. In Absprache mit dem Hertener Ortsvorsteher Matthias Reiske und der Stadtverwaltung Rheinfelden wurde daraufhin beschlossen, die Sockel des Eigenturms erneuern zu lassen. Mit den Arbeiten beauftragt wurde eine Zimmerei aus Eichsel, die vor wenigen Tagen die feuchten Teile der Holzkonstruktion an den Turmsockeln beseitigt hat, um diese durch eine robuste Metallkonstruktion zu ersetzen. Dies soll bereits in wenigen Tagen geschehen, so dass der Eigenturm auch von seiner Standfestigkeit her im wahrsten Sinne des Wortes „auf neue Füße“ gestellt wird.