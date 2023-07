Zu guter Letzt werden „What the Hell“ aus der Schweiz die Bühne rocken. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 haben sie ihren unverkennbaren Stil entwickelt: Die vier Musiker aus Schaffhausen präsentieren einen kraftvollen Alternativ-Metal, der sich irgendwo zwischen Bands wie Down, Black Sabbath, Life of Agony und Pantera ansiedelt.

Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf an der Pforte des St. Josefshauses in Herten. Die Karten kosten im Vorverkauf acht und an der Abendkasse zehn Euro. Das Festival beginnt am Samstag, 15. Juli, um 17 Uhr. Einlass ist ab 16 Uhr.