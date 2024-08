Rheinfelden-Herten: Gesangverein Herten geht neue Wege

Doch brachte Corona das Vereinsleben zum Erliegen. Die Einschränkung der Möglichkeiten, sich zum gemeinsamen Singen zu treffen, ging auch mit einem Schwund bei den aktiven Sängerinnen und Sängern einher. Nichtsdestotrotz startete der Gesangverein im Jahr 2022 mit einem Projektchor wieder voll durch. Beim Auftritt anlässlich des 140-jährigen Bestehens des jahrzehntelang mit dem Männerchor befreundeten Chors in Häsingen/Elsass konnte sich der Hertener Gesangverein erfolgreich präsentieren. Den krönenden Abschluss des Jahres bildeten das Benefizkonzert in Stetten und das adventliche Konzert in Herten, mit denen an alte Erfolge angeknüpft wurde.