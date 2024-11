Rheinfelden-Herten: Herten befürchtet Identitätsverlust

Stefan Weber (CDU) erinnerte derweil an die vielen älteren Menschen in Herten, die bezüglich ihrer Anliegen dann den weiten Weg nach Rheinfelden in Kauf nehmen müssten. Die übrigen Ortschaftsräte bekundeten unisono, dass die Ortsverwaltung und das Rathaus auch ein Stück Hertener Identität bedeuteten, so auch im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit, die dort geleistet werde.