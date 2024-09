Rheinfelden-Herten: Inklusives Reitturnier auf der Markhof Ranch

Nachdem der Förderverein Markhof Ranch mit dem Konzept, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen bei einem Reitturnier zusammenzubringen, großen Erfolg verzeichnete, verstetigte sich die Idee und rief nach Wiederholung. Dem wolle der Förderverein nach Möglichkeit auch nachkommen, sagte Vorsitzender Martin Decker am Sonntag.

31 Teilnehmer

Erfreut zeigte er sich mit allen Mitgliedern des Fördervereins darüber, dass die Sparkassenstiftung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden im Vorfeld des Reitturniers einen Betrag in Höhe von 4000 Euro beisteuerte. Damit habe die Veranstaltung mitfinanziert werden können, so der Vorsitzende. Insgesamt nahmen daran 31 Reiter aller Altersstufen teil, darunter Personen mit und ohne Beeinträchtigung, was vor allem die Gemeinsamkeit, die Vielfalt und die Freude am therapeutischen Reiten förderte. In entsprechender Weise äußerte sich auf Nachfrage auch Claudia Brugger, die im Rahmen der Reittherapie mit den Reittherapeutinnen Sarah Mross und Petra Frank-Schweikert wichtige Arbeit leistet. Sie sagte, dass die Markhof Ranch insgesamt vier Therapiepferde zur Verfügung habe, darüber hinaus einen weiteren Einsteller der Therapeutin Sarah Mross. Auf die Frage, was ihr selbst das inklusive Reitturnier bedeute, sagte sie: „Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß, besonders dann, wenn ich beim Turnier sehen kann, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über sich hinauswachsen.“