Rheinfelden-Herten: Jagdhütte mit Parolen beschmiert

Neben Parolen wie diesen sind an der der Stadt Rheinfelden gehörenden Hütte auch Fäkalausdrücke zu lesen. Sie wird von der Jagdschule Roland Heller genutzt. Ortsvorsteher Matthias Reiske berichtete von dem Vorfall in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats am Montag. Jagdpächter Heller schätze den Schaden auf etwa 800 Euro, sagte Reiske. Außerdem sei bereits vor einigen Tagen eine Funkkamera im Wert von 450 Euro von der Jagdhütte fachmännisch abmontiert und gestohlen worden. Und zwar ohne dass von dem oder den Tätern Fotos oder Filmaufnahmen gemacht werden konnten.