Rheinfelden-Herten Kleingärtner haben das Nachsehen

Die Schaffung von Wohnraum im Gebiet „Römern“ in Herten ist auf den Weg gebracht worden. In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Herten wurde am Montag die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans beschlossen. So auch die Aufstellung der Flächennutzungsplan-Teiländerung „Römern“ von bisher landwirtschaftlicher Fläche in Wohn- und Mischbaufläche.