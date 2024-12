Rheinfelden-Herten: Krippenspiel stellt Herodes ins Zentrum

Viele sind seit Beginn dabei

Das Krippenspiel in der Petruskirche erfreut sich in jedem Jahr großer Beliebtheit und wurde in diesem Jahr zum zehnten Mal in zwei Gruppen unter der Leitung von Brigitte Stotz aufgeführt. Die ehemalige Lehrerin an der Scheffelschule ist seit 2015 treibende Kraft im Hinblick auf das Krippenspiel an Heiligabend. Unterstützt wurde sie von zahlreichen Jugendlichen, die bereits vor zehn Jahren als Kind beim Krippenspiel eine aktive Rolle übernommen hatten.

Musikalische Beiträge

Eine herausragende Rolle spielten in diesem Jahr in der voll besetzten Petruskirche die musikalischen Beiträge, die mit vielen Solostimmen der jungen Krippenspieler glänzten. Sie wurden instrumental von Martina Günther (Orgel und Klavier), Thomas Vogel (Violine) und Lena Wieber an der Querflöte unterstützt.