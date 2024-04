Rheinfelden-Herten: Lastwagen sorgen für Frust

Mit der nächtlichen Parkverbotsmaßnahme der Stadt allein zeigte sich das Gremium mehrheitlich nicht einverstanden. Hertens Ortschaftsräte fordern daher nach wie vor eine für alle Beteiligten, so auch für die Fernfahrer, einvernehmliche Lösung.

Cargo Flex Geschäftsführer zeigt sich überrascht

Überrascht reagiert Martin Schmidt, Geschäftsführer von Cargo Flex, als unsere Zeitung ihn mit dem Inhalt der jüngsten Ratsdebatte konfrontiert. Für die Marie-Curie-Straße gelte seines Wissens nämlich bislang kein nächtliches Parkverbot. Dies habe ihm auch das Polizeirevier in Rheinfelden so bestätigt, bekräftigt Schmidt. Daher dürfe er seine Lastwagen dort auch nach wie vor abstellen lassen. Weiter gab er an, dass eine Vielzahl an Cargo-Flex-Aufliegern auch in Weil am Rhein und anderswo auf öffentlichen Straßen parken dürften. Auch dort sei dies erlaubt, schließlich handle es sich bei seiner Firma um ein international agierendes Logistikunternehmen, das insbesondere auch im Grenzverkehr zur Schweiz tätig sei.