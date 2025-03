Rheinfelden-Herten: Neues Mobiliar im Hertener Loch

Bei einem Besuch in der Freizeitoase am Rheinufer bestätigt sich dieser Eindruck, denn die nunmehr neu installierten Tische und Bänke an den Grillstellen präsentieren sich in ungewohnter Farbenvielfalt. Neben dem Mobiliar haben die Technischen Dienste der Stadt Rheinfelden auch das Umfeld der Tische mit Holzhackschnitzeln belegt, sodass man sauberen Fußes an den Tischen Platz nehmen kann. Erneuert werden sollen jetzt auch noch die Schalen an den bestehenden Grillstellen, sodass schon bald einem zünftigen Grillfest im Hertener Loch nichts mehr im Wege steht.

Ortsvorsteher Reiske teilte zu den Maßnahmen in dem weithin bekannten Freizeitgelände mit, dass diese nun an der Reihe gewesen seien, nachdem im Vorjahr die Grillstelle auf dem Waldparkplatz saniert und neu hergerichtet worden ist. Dass es dort immer wieder – zuletzt vor wenigen Tagen – zu Vandalismus kommt, sei eine nicht hinzunehmende Entwicklung, der man mit allen rechtlichen Mitteln entgegentreten wolle. Insofern hofft er auch für das Hertener Loch, dass die neuen Tische und Bänke pfleglich behandelt werden, denn die Kosten dafür werden vom Budget der Gemeinde Herten getragen. Gleichzeitig bittet er um Nachricht, wenn entsprechende Beobachtungen gemacht werden, die auf Vandalismus oder vorsätzliche Sachbeschädigungen im Hertener Loch hindeuten, um diese ahnden zu können.