Rheinfelden-Herten: Pfarrkirche St. Urban wird renoviert

Die Kirchenbänke werden in einigen Bereichen abgeändert, um die barrierefreie Zugänglichkeit der Kirche zu verbessern. Dadurch wird auch mehr Raum geschaffen, um die Möglichkeiten der Begegnungen vor und nach den Gottesdiensten zu optimieren. Es werden umfangreiche elektrische Installationen vorgenommen, die Beleuchtung verbessert, Restaurierungen an den Bildern umgesetzt und Ausbesserungsarbeiten am Putz getätigt. Nicht zuletzt bekommt die Kirche einen neuen Gesamtanstrich.

Während der Renovierungsarbeiten ist die Kirche St. Urban geschlossen. Die Kirchengemeinde feiert die Gottesdienste in dieser Zeit sonntags in St. Josef in Rheinfelden, wozu ein Fahrdienst von Herten und Degerfelden angeboten wird. Die Vorabendmessen am Samstag finden in der St. Ubald-Kapelle in Degerfelden statt. In der Zeit der Renovierung ist die Anbetung in die Kapelle Maria-Schnee am Friedhof in Herten verlegt. Die Anbetung ist ein wichtiges Projekt der Kirchengemeinde und findet von Dienstag, 7 Uhr, bis Mittwoch, 23 Uhr, durchgehend und zusätzlich auch am Freitagnachmittag statt.