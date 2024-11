Rheinfelden-Herten: St. Josefshaus ehrt Jubilare

Auch die Jubilare, die seit zehn und 25 Jahren im St. Josefshaus tätig sind, wurden feierlich geehrt und erhielten Blumen und Urkunden. Besonders würdigte der Vorstand die Mitarbeiter mit 25 Jahren Betriebszugehörigkeit, die das Haus in dieser langen Zeit als verlässliche Stützen begleitet haben. An die „Zehner“-Jubilare richtete Ackermann anerkennende Worte und betonte, dass sie sich nun an einem Punkt befänden, an dem aus Kollegialität zunehmend Mentorenschaft werde.