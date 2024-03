Rheinfelden-Herten: Winzer rechnen mit Rekordertrag

Ein Arbeitseinsatz beim befreundeten Winzer Markus Büchin in Schliengen steht am 23. März an. Das allseits beliebte Rebblütenfest findet am 8. Juni statt. Mit einem Weinbrunnen und einem Sektstand präsentiert sich die IG Weinbau beim Hertener Herbst, der am 12. und 13. Oktober stattfindet. Ein gemütlicher Hock bei feinen Weinen oder Winzersekten ist dann in einem gemeinsamen Zelt mit dem TuS Herten möglich.