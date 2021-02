Rheinfelden Heute schon über die Themen von morgen sprechen

Nach einer Vorstellung des Unternehmens und des Industriestandorts durch den Standortleiter von Evonik, Olaf Breuer, schloss sich eine rege Diskussion zwischen Unternehmensvertretern und den Gästen von der SPD an. „Mir ist es wichtig, der Hochrhein-Region mehr Aufmerksamkeit in Stuttgart zu verschaffen“, wird Schallmayer, der für den Wahlkreis 59 Waldshut-Rheinfelden kandidiert, in der Pressemitteilung zitiert. „Deswegen bin ich sehr froh über das Interesse von Andreas Stoch und auch über die Möglichkeit, mit einem so großen industriellen Arbeitgeber wie Evonik über Zukunftsthemen ins Gespräch zu kommen.“ Denn Evonik führe eindrücklich vor, wie eine sozial-ökologische Wende gelingen könne, um das Klima zu schützen, die Industrie zu erhalten und Arbeit zu schaffen.

Am Standort Rheinfelden stellt Evonik Produkte her, die an Kunden aus so unterschiedlichen Industrien wie der Pharma-, Konsumgüter-, IT-, Bau- und Autobranche gehen. Ein wichtiger Rohstoff innerhalb der am Standort stattfindenden Prozesse ist Wasserstoff.