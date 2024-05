Insgesamt sind somit laut Mitteilung der Verwaltung nun im gesamten Stadtgebiet 25 Defibrillatoren sowohl dauerhaft als auch begrenzt zugänglich verfügbar. Geplant ist zudem ein weiteres Gerät am neuen Rathausplatz in Herten, wie Linda Maurer, Abteilungsleiterin Steuerung im Hauptamt, in der Mitteilung zitiert wird. Sie erläutert: „Uns war es wichtig, dass mehr Geräte an zentralen Orten öffentlich zugänglich sind.“ Deshalb wurden einerseits besonders Schulen und Sporthallen besser ausgestattet und andererseits aber auch an zentralen Punkten im öffentlichen Raum Geräte installiert.

Das Gesamtkonzept für die Verfügbarkeit von Defibrillatoren im Stadtgebiet wird regelmäßig durch die Stadtverwaltung überprüft und bei Bedarf angepasst – gegebenenfalls auch durch weitere Neuanschaffungen, heißt es abschließend.