Rheinfelden Hilfe vom lustigen Seelsorger

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Ob es nun intelligente Comedy, lustiges Kabarett oder aber Redeschwall mit Tiefgang war, das sei dahingestellt. Der Auftritt von Lutz von Rosenberg Lipinsky (LRP) am Montagabend im Rheinfelder Bürgersaal hatte von allem etwas. „Wir werden alle sterben“, sagt der Hamburger und hat sein inzwischen sechstes Bühnenprogramm genau so benannt. Dem 51-Jährigen geht es darum, dass es in der heutigen Zeit um die Verbreitung von Angst und Panikmache geht, und zwar ausgehend von oben. Und just das geht ihm gewaltig gegen den Strich. Also zieht er verbal, mal sarkastisch und zynisch, mal mit Augenzwinkern, zu Felde – und so wird es unterm Strich ein süffisant-genüsslicher Zwei-Stunden-Abend.

In seinem Programm befasst sich der Kabarettist, Autor, Moderator und Regisseur mit den Phänomenen unserer hysterischen Gesellschaft und dem Paniksystem, in dem wir uns befinden. Dabei spricht er unter dem Motto „Angst für Anfänger“ dem Publikum Mut zu und stellt gleichzeitig die Politiker zur Rede und deren Polemik bloß, die die Bürger trostlos in Schrecken versetzen wollen. „Viele Menschen sind von den zahlreichen Panikangeboten überfordert“, ist er überzeugt. Doch keine Angst: Lutz von Rosenberg Lipinsky kann helfen. Quasi als „lustiger Seelsorger“ versprüht er Optimismus, gibt Halt. „Denn Angst ist kein Zustand“, betont er, verweist dabei auch auf sein kürzlich erschienenes Buch „Die 33 tollsten Ängste – und wie man sie bekommt.“ Den Deutschen sei einfach die Lockerheit verloren gegangen, ebenso auch das Kämpfen gegen die Angst. Loslassen, abschalten, runterkommen, sich gegen die Reizüberflutung und ständige, nur scheinbare Wissens- und Info-Gier zu stellen, ist für ihn schon eher ein (Über)Lebenskonzept.

Doch à propos Konzept oder Manuskript: Nicht mit LRP. Der plappert als versierter Stand-up-Comedian von Anfang bis Ende munter drauflos, spinnt aber den Faden seines Programms irgendwie doch weiter. Manchmal zwar im Stile eines Dampfplauderers, zumal die Pointen und Feststellungen doch ein wenig platt und banal daherkommen, hangelt er sich vom Hundertsten ins Tausendste, streift dabei Themen wie Jamaika-Koalition, Bankenkrise, Flüchtlinge, NSU, Stuttgart 21, die spröden Hamburger und das „ausgelassene Szeneleben in Rheinfelden an einem Montag“ bis hin zu Kreuzfahrten, Bildung, Verhütung und natürlich auch die große Bundespolitik.

Da ätzt er in Richtung Kanzlerin und deren Orthopädiespruch „Die Einlagen sind sicher“ ebenso wie auch gegen Thomas de Maizière. Der sei im Kabinett Merkel als Minister für besondere Aufgaben gestartet, sei dann auch im Kabinett Merkel II („das klingt eher wie ne olle Fregatte“) gesetzt gewesen und säße noch nach zwölf Jahren im Ministersessel, anscheinend aber nur, „weil er wohl der Lukas Podolski des Bundeskabinetts ist.“ Derweil fragt sich LRP, warum Kanzlerkandidat Martin Schulz erst nach der verlorenen Wahl anfängt zu kämpfen.

Letztlich nimmt er noch die sportlichen Leistungen der Jugendlichen aufs Korn, vermutet, dass der Burnout wohl das neue Sportabzeichen sei und kalauert: „Die können heute beim Geburtstag nicht mal zwölf Kerzen ausblasen.“