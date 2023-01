Rheinfelden Hillmann leitet Jugendreferat

Die 50-Jährige war zuletzt bei der Stadt Weil am Rhein als Fachkraft für pädagogische Einzelförderung tätig. Erste Erfahrungen im Bereich der Jugendarbeit konnte die studierte Sozialpädagogin in ihrer mehrjährigen Tätigkeit an der Rudolf-Graber- Förderschule in Bad Säckingen sammeln.

An der Aufgabe in Rheinfelden reize Hillmann die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen und neue Wege zu gehen, heißt es in der Mitteilung. „Ich habe die Verwaltung in Rheinfelden als sehr offen und experimentierfreudig wahrgenommen. Der Gestaltungsspielraum, den ich hier habe, ist fantastisch“, wird die gebürtige Berlinerin zitiert. Sie lebt schon seit mehr als 20 Jahren in der Region.