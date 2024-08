Rheinfelden: Hochbetrieb im Tutti Kiesi

Den 100 Kindern, die in diesem Jahr am Ferienprogramm teilnehmen, wurde aber auch die Möglichkeit geboten, an Ausflügen zu einem Bauernhof in Wiechs, zu einem Hieber-Markt und zur Firma Osypka teilzunehmen. Daneben besuchte die Rheinfelder Feuerwehr das Sommerferienprogramm und sorgte bei den Kindern und Jugendlichen auch für die nötige Abkühlung bei hochsommerlicher Hitze.