Rheinfelden Hosgeldiniz heißt willkommen

Rheinfelden (pem). Hosgeldiniz und herzlich willkommen – zweisprachig war das internationale Kinderfest des türkischen Elternbeirats im Bürgersaal am vergangenen Sonntag.

Es war eine besondere internationale Veranstaltung, was auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Ansprache unterstrich, die trotz des herrlichen Sommerwetters mehr als 200 Besucher in den Bürgersaal zog. „Wir hier in Rheinfelden sind eine Mult-Kulti-Gesellschaft. Wir stehen zur Aussage, dass wir alle Menschen integrieren wollen“, meinte das Stadtoberhaupt.

Vor allem die Kinder waren mit Begeisterung dabei. Sie tanzten und sangen und ein Clown unterhielt sie bestens. Süleyman Emre, Vorsitzender des türkischen Elternbeirats Rheinfelden, welcher das fünfte internationale Kinderfest in Rheinfelden organisiert hat, erklärte: „Der 23. April gehört in der Türkei den Kindern“. Das Kinderfest wird seit 1920 gefeiert, als Kemal Atatürk am 23. April 1920 das türkische Parlament konstituiert und die moderne türkische Republik gegründet hat.

Der 23. April ist ein offizieller Feiertag in der Türkei. In Rheinfelden wurde das Kinderfest einen Tag, nämlich auf den Sonntag vorgezogen. Neben den Eltern waren auch Lehrer mit dabei, so ist Erden El der Türkische Verbindungslehrer für die Schüler in Rheinfelden und Umgebung. Er besucht und unterrichtet von der zweiten bis achten Klasse in allen Rheinfelder Schulen bis Schwörstadt.