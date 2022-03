Rheinfelden-Minseln. Ein Hund hat einen Einbrecher aus einer Einliegerwohnung vertrieben, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte gelangte am Montag gegen 2 Uhr über unverschlossene Türen in die Wohnung. Als er das Wohnzimmer betrat, fing der Hund der Bewohnerin zu bellen an. Diese sah noch, wie der Einbrecher wegrannte. Eine Fahndung verlief ergebnislos. In der gleichen Nacht durchsuchte vermutlich der gleiche Unbekannte ein nicht verschlossenes Auto in der Straße „Neue Heimat“ und versuchte, eine Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße „Zur Alten Säge“ sowie die Tür zu einer Garage aufzuhebeln.