Rheinfelden Hunderte haben bei ihr das Autofahren gelernt

Rheinfelden (pem). Gerda Käfer wird heute 100 Jahre alt. In Rheinfeldens Muttergemeinde Nollingen hat Gerda, geborene Steinegger, das Licht der Welt erblickt. In Nollingen hat sie dann auch fast ein ganzes Jahrhundert verbracht, vor gut einem Jahr zog sie aus Altersgründen ins Bürgerheim der Stadt Rheinfelden. Käfer ist keine Unbekannte in und um Rheinfelden. Zusammen mit ihrem vor Jahren verstorbenen Ehemann Josef Käfer hat sie eine Fahrschule betrieben. Petra Wunderle hat sich mit der Jubilarin unterhalten.

Während des dritten Reichs wurden wir Landmädchen in Beuggen, im Schlosshof ausgebildet. Im hauswirtschaftlichen Bereich lernte ich, wie man Spätzle zubereitet, und mit meinen Spätzle habe ich dann den ersten Preis gewonnen. Im sportlichen Bereich war meine Leistung dann nicht so perfekt, beim Hochsprung bin ich zusammengeklappt. Beide Ereignisse sind mir noch gut in Erinnerung.

Am schönsten war der Tag, als ich meinen ersten Sohn Klaus zur Welt brachte. Aber auch die Geburt meines zweiten Sohnes und der Tochter sind stets in schöner Erinnerung. Und dann ist da ja auch noch meine große Liebe der Josef. Er war Müller von Beruf und ist als junger Bursche vom Brigachtal nach Nollingen gekommen, wo er in der Wiechsmühle Arbeit fand. Dort haben wir uns dann auch kennengelernt und Jahre später mit der Fahrschule eine eigene Existenz aufgebaut.

Wie kamen Sie zu der Selbständigkeit als Fahrlehrerin?

Welches besondere Erlebnis aus ihrer Schulzeit ist Ihnen heute noch in Erinnerung?

Was war der schönste Tag in Ihrem Leben?

Welches Motto hat sie ihr Leben lang begleitet?

Was ist ihr Rezept für eine lange Gesundheit?

Haben Sie Pläne für das neue Lebensjahr?

Was möchten Sie der nächsten Generation mit auf den Weg geben?

ch war die Frau des Fahrschullehrers und habe ihm das Büro gemacht. Zugegeben, für die damalige Zeit war es überhaupt ungewöhnlich, dass eine Frau den Führerschein hat, für mich war das selbstverständlich. Neben der Büroarbeit habe ich unsere Fahrschüler auch abgeholt, und zwar immer zu den Theoriestunden hier bei uns in Nollingen. Ich habe die Fahrschüler aus Degerfelden, Eichsel, Adelhausen, Minseln – eben aus der ganzen Gegend nach Nollingen geholt und nachts dann wieder nach Hause gefahren.

Schaffen. Stellen Sie sich vor, bis vor kurzem habe ich noch den Garten selber gemacht. Ich bin auf den Knien rumgerutscht, das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich habe stets versucht mit allen Menschen gut auszukommen.

Nichts zu übertreiben. Alkohol hat mir nie geschmeckt, geraucht habe ich ab und zu mal, wenn ich im Cafe saß und mir ein süßes Stückchen gegönnt habe. Sonst aber nie. Zum Thema Rauchen möchte ich gerne eine kleine Anekdote erzählen: Es war in der Schule, die Buben haben heimlich geraucht. Da war es für uns Mädchen, wie man heute sagt, cool, auch eine Zigarette zu nehmen. Geschmeckt hat es mir damals überhaupt nicht, so bin ich glücklicherweise nie zur richtigen Raucherin geworden. Am liebsten ist mir die badische Küche, ich habe aber alles gegessen, jedoch nie zu viel, so bin ich immer schlank geblieben. Wenn der angemachte Salat nach einem Tag nicht mehr knackig war, kam er trotzdem auf den Tisch. Essen wegzuwerfen, kam für mich nie in Frage.

Für mich persönlich nicht. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass sich meine Kinder, die sechs Enkel und sechs Urenkel immer verstehen. Der jüngste Urenkel ist der fünf Monate alte Karl. Es macht mich ganz glücklich, dass er in dem Jahr geboren wurde, in dem ich 100 Jahre alt bin. Das ist für mich etwas ganz Besonderes.

Zufriedenheit und Bescheidenheit.