Mit ihrem aktuellen Programm „Hut ab!“ sind am Samstag, 20. November, 20 Uhr, die beiden Zauberkünstler und Kabarettisten von „Junge Junge“ im Bürgersaal in Rheinfelden zu Gast. Mit im Gepäck haben sie einen spannenden Mix aus mitreißender Zauberkunst und sympathischer Comedy. Dabei geht es um Fragen wie „Lassen sich Magierhirne durch Flötentöne beeinflussen?“, „Was hat Blockflötenunterricht mit dem Sporttag gemeinsam?“ und „Muss man Herzrasen eigentlich mähen“? Die beiden charmanten Brüder Gernot und Wolfram Bohnenberger, die in ihrer langen Karriere alle Teile der Welt bereist haben und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden, sorgen hierbei für erfüllende und freudige Momente und zaubern sich mit visuellen Showparts, Zauber-Comedy, emotional bewegenden Momenten und aufregend starken MagicTricks in die Herzen des Publikums. Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro (ermäßigt 13 Euro) und sind in der Tourist-Information Rheinfelden oder bei Reservix erhältlich. An der Abendkasse kostet ein Ticket 22 Euro. Die Veranstaltung unterliegt der 2G-Regelung. Vor Ort gelten die AHA-Regeln. Pause und Getränkeverkauf entfallen. Foto: zVg/Peter Jagusch