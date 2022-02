Rheinfelden „Ich wollte es besser machen“

Die rüstige Dame, die mit ihren 94 Lenzen fast so alt wie die Stadt Rheinfelden ist, wurde in der vergangenen Woche mit einem Umtrunk überrascht, bei dem Vorstand, Leitung und VHS-Team ihr Dank und Anerkennung für diese großartige Leistung aussprachen und ihr Blumen und einen Gutschein überreichten, wie die VHS mitteilt. Auf die Frage, wie sie auf die Idee mit dem Kurs gekommen sei, antwortete Keller, sie habe Ende der 1960er Jahre in Lörrach eine Teppich-Ausstellung mit so „gruusige Farbe“ gesehen, dass sie beschlossen habe, das viel besser zu machen in einem eigenen Kurs in Rheinfelden.

Bis in die 1990er Jahre sehr gefragt