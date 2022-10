Rheinfelden Ideen sammeln und Impulse geben

Rheinfelden. Am Ende der dreistündigen Veranstaltung konnte jede Gruppe eine Vielzahl an Ideen und Vorschlägen präsentieren, die in den kommenden Wochen und Monaten in den jeweiligen Arbeitsgruppen weiterentwickelt werden sollen. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt freute sich über den offenen und intensiven Dialog. Insbesondere vom Engagement der jungen Teilnehmer zeigte sich das Stadtoberhaupt angetan.

Die Dringlichkeit, „ins Handeln zu kommen“, zeigte Denise Becker vom Stadtplanungsbüro fsp.stadtplanung aus Freiburg den Teilnehmern in ihrem Impulsvortrag auf. „Der Klimawandel ist da, wir leben bereits in einer anderen Welt“, betonte die junge Stadtplanerin. Anhand zahlreicher nationaler und internationaler Beispiele zeigte Becker sowohl die Bandbreite des Themas als auch möglicher Handlungsansätze auf. Sie warb für mehr Mut und Konsistenz, die Entwicklung einer klimagerechten Stadt anzugehen und plädierte für die Konzentration auf kleinräumige Quartiersentwicklungen sowie den Bestand. Es müsse nicht immer das visionäre Großprojekt sein. Sie schloss ihren Vortrag mit den Worten: „Investitionen in den Klimaschutz und in die Anpassung an den Klimawandel lohnen sich, denn die Folgekosten eines Weiter-wie-bisher sind weitaus höher.“