Rheinfelden Ihre Bilder sind die positive Antwort ihrer Biografie

23:22 Gabriel: Katalonien muss Rechtsstaatlichkeit einhalten

Berlin - Nach der Abstimmung des Regionalparlaments in Barcelona für einen Prozess zur Loslösung von Spanien hat Außenminister Sigmar Gabriel die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit angemahnt. Letztlich könnten nur Gespräche auf Basis der Rechtsstaatlichkeit und im Rahmen der spanischen Verfassung zu einer Lösung führen, sagt Gabriel. Deutschland werde die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens daher auch nicht anerkennen. Deutschland sei an einem "starken, einigen und stabilen Spanien" gelegen. Dies sei auch wichtig für den Zusammenhalt Europas.

23:19 Russland-Sanktionen: US-Regierung veröffentlicht Liste

22:25 Eintracht Frankfurt und Mainz trennen sich 1:1

Mainz - Eintracht Frankfurt hat den vorübergehenden Sprung auf den vierten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga verpasst. Zum Auftakt des 10. Spieltags mussten sich die Hessen mit einem 1:1 beim FSV Mainz 05 begnügen. Frankfurt war durch ein Eigentor des Mainzers Stefan Bell in der 37. Minute in Führung gegangen, Suat Serdar traf 20 Minuten vor Schluss für die Gastgeber zum Ausgleich. Frankfurt verfehlte zum 14. Mal einen Auswärtssieg in diesem Rhein-Main-Derby. Frankfurt bleibt Siebter ist, Mainz kletterte auf Platz elf.

22:13 Bei Rewe und Penny verkaufte Wurstwaren zurückgerufen

22:02 Madrid greift gegen Separatisten durch

Madrid - Nach dem Unabhängigkeitsbeschluss von Katalonien greift die spanische Zentralregierung gegen die Separatisten der Region schnell und hart durch. Ministerpräsident Mariano Rajoy kündigte die Absetzung der Regionalregierung an. Bei einem Treffen des Ministerrats in Madrid seien zudem weitere Zwangsmaßnahmen gebilligt worden. Dazu gehörten die sofort in Kraft getretene Auflösung des Parlaments in Barcelona sowie die Ausrufung von Neuwahlen am 21. Dezember, so Rajoy.