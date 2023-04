Rheinfelden Illegale Müllentsorgung nimmt zu

Was hier nicht in die Statistik einfließt, sind zudem die Abfallmengen, die das Landratsamt über den Forstbetrieb aus den Wäldern holt, sowie die unzähligen Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Bereich Rheinfelden, an deren Rand gerne mal die eine oder andere Essenstüte und weiterer Unrat durch das Autofenster entsorgt werden.

Immer mehr Hausmüll

Was erschreckt, ist die stetige Zunahme von Hausmüll in den öffentlichen Behältern. Nach Schätzungen der Mitarbeiter besteht an manchen Stellen zur Hälfe der Inhalt aus Küchenabfällen und Co. Wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und der Leiter der Technischen Dienste, Matthias Huber, erklärten, seien zwei Punkte hier mutmaßlich ursächlich: So werde die „Braune Tonne“ für Biomüll weiterhin schlecht angenommen, weil die Menschen häufig zu bequem seien für die Mülltrennung. Aber auch die gestiegenen Abfallgebühren würden hier einen zusätzlichen Anreiz geben, Leerungen durch externe Entsorgung zu sparen.