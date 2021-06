Rheinfelden. Zum Andenken an den am 24. März 2020 verstorbenen Trompeter und Musikwissenschaftler Professor Edward H. Tarr finden am 15. Juni zwei musikalische Gedenkgottesdienste um 17 und 18.30 Uhr in St. Josef in Rheinfelden statt. Da eine Trauerfeier im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht möglich war, wird die Gedenkfeierlichkeit auf den Tag gelegt, an dem Tarr 85 Jahre alt geworden wäre.