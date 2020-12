Rheinfelden „In den Grundfesten erschüttert“

Gemeinde verzichtet auf Neujahrsempfang

Zu den geselligen Erlebnissen des Frauenvereins zählen ein Helferfest und der Jahresausflug. Das Einkaufen und Einpacken von Weihnachtspaketen für bedürftige Personen in der Doppelgemeinde sowie ein Besuch mit dem Nikolaus bei den Bewohnern des Seniorenheims Himmelspforte zählte darüber hinaus zu den Aktivitäten im Jahr 2019.

Stattliche finanzielle Hilfen gewährte der Frauenverein dem evangelischen Kindergarten in Wyhlen, dem Kindergarten Löwenzahn, der Tafel in Rheinfelden sowie dem Seniorenzentrum Emilienpark in Grenzach.

Ausblick

Eine definitive Aussage über die Aktivitäten in den kommenden Monaten wagte der Frauenverein nicht. Alles hänge von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab, so die Vorstandsmitglieder. Dass man aber dennoch im Sinne der Vereinsziele weiterarbeiten wird, kam klar zum Ausdruck. Dies hänge jedoch davon ab, was möglich ist.

Dass der Frauenverein im Jahr nicht beim Neujahrsempfang mitmachen wird, steht fest, denn auf diesen wird die Gemeinde verzichten, wie Benz bei der Versammlung mitteilte.

Grußworte

Gruß und Dankesworte richtete der Bürgermeister und Stefan Wolff vom deutschen Roten Kreuz an den Verein.

Wahlen

Vorsitzende: Daniela Fritsche, 2. Vorsitzende: Almuth Mutter, Schriftführer: Marita Viereck, Kassiererin: Heidi Hotz, Beisitzer: Annemarie Lauber, Christina Weisser, Edith Rauer und Silvia Stein, Kassienprüferin: Gertrud Wittek.

Verabschiedungen: Renate Hornauer schied als 2.Vorsitzende aus