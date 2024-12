Rheinfelden: In Warmbach tut sich einiges

Alte Schule: Auch bei der Zukunft der Alten Schule sicherte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt eine Beteiligung des Stadtteilbeirats zu. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft, Eigentümerin des Gebäudes, habe den Auftrag, Räume für eine öffentliche Nutzung in einem neuen Konzept zu berücksichtigen – sei es in Form des Erhalts des Gebäudes oder einer Alternative. Für sein Statement „Wir brauchen einen sozialen Treffpunkt in Warmbach“ erhielt das Stadtoberhaupt spontanen Applaus.

St. Gallushaus: Daher sei es auch wichtig, die Zukunft der Alten Schule und des St. Gallushauses synchron zu denken, betonte Eberhardt. Bei Letzterem steht die Stadt in Verhandlungen mit der katholischen Kirche. „Sollte die Kirche das Gebäude veräußern wollen, könnten wir uns vorstellen, dort eine Kita einzurichten“, erläuterte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Eine Idee, die bei den Anwesenden grundsätzlich auf Zustimmung traf, obwohl es im Hinblick auf die Verkehrssituation auch kritische Worte gab. Stadtteilbeiratssprecher Dieter Wild betonte, dass sich durch eine eventuelle Umnutzung des St. Gallushauses, das aktuell von vielen ehrenamtlichen Gruppierungen genutzt werde, der Bedarf für öffentlich nutzbare Räume in Warmbach noch „verschärfe“.

Alter Friedhof: Abschließend erläuterte die Leiterin des Stadtbauamtes kurz den Sachstand zum Alten Friedhof. Die Pläne zur Umgestaltung waren bereits in der Vergangenheit vorgestellt und begrüßt worden. Angedacht ist, die Fläche in vier thematisch unterschiedliche Bereiche aufzuteilen: ein Schatten- und Nassbereich, in dem der vorhandene Brunnen sowie Grabsteine erhalten bleiben sollen, ein Licht- und Hitzebereich mit einem Kiesgarten mit Kräuterbepflanzung, ein Pflanzbereich mit Beeten, Insektenhotel und Aktiv-Elementen sowie ein Gründach-Bereich mit Sitzmöglichkeiten. „Aktuell ist der Friedhof gesperrt, da verschiedene Bäume aus Sicherheitsgründen in den kommenden Wochen gefällt werden müssen“, erläuterte Ripka. Anschließend werden die Wurzelstöcke von einer Fachfirma entfernt. Wann mit der Umgestaltung begonnen werden kann, hängt von den Haushaltsberatungen ab. Den Prozess der Entwidmung wolle man jetzt anstoßen.