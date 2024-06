Mit Jacqueline Dumont übernimmt keine Unbekannte die Leitung dieses Amts. Denn die Verwaltungswirtin war bereits von 2001 bis 2011 bei der Stadt Rheinfelden in der Stadtkämmerei tätig, bevor sie ihr beruflicher Werdegang weiter ins Kleine Wiesental, nach Schopfheim und zuletzt Schwörstadt führte. „Ich liebe neue Herausforderungen und neue Sichtweisen“, bekräftigt die 57-Jährige. Besonders spannend sei es jetzt, mit der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes quasi das Gegenstück zur Kämmerei – ihrer früheren Tätigkeit bei der Stadt – einzunehmen. Dabei möchte die neue Leiterin vor allem die beratende Funktion des Amtes stärken und in den Vordergrund rücken, wie es in einer Mitteilung heißt. „Mir ist es sehr wichtig, sowohl die Mitarbeiter als auch die Kollegen mitzunehmen“, betont Dumont. Nach dem herzlichen Empfang habe sie fast ein bisschen das Gefühl, „nach Hause zurückgekommen zu sein“. Viele Abläufe und auch einige Kollegen kenne sie ja noch von früher, sagt sie.