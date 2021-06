Rheinfelden Jetzt drücken alle die Daumen

Mit dem Jugendbildungspreis würdigt das Ministerium das Engagement junger Menschen sowie Ehren- und Hauptamtlicher in der außerschulischen Jugendbildung. Projektgruppen aus ganz Baden-Württemberg konnten sich dazu bewerben. 15 Projekte wurden von einer Jury aus den zahlreichen Einsendungen für den Preis nominiert, vier werden am Ende ausgezeichnet und erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

„Die Freude und Aufregung bei uns im Nachtsport-Team war riesig“, berichtet Stefanie Behringer vom Jugendreferat, die das bei den jungen Menschen beliebte Projekt bei der Stiftung eingereicht hatte. Sie freut sich sehr über die damit verbundene Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements der Teammitglieder – zumal bereits die Nominierten eine kleine Anerkennung in Höhe von 250 Euro erhalten. Darüber hinaus wird der Rheinfelder Nachtsport in der nächsten Ausgabe der „DeinDing“-Publikation vorgestellt, er erhält das aktuelle „engagiert“-Siegel und das Team hat die Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen.