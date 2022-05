Rheinfelden. Johannes Laub kandidiert für das Amt des Beigeordneten in Rheinfelden. Der 35-jährige Verwaltungsleiter der Katholischen Kirche in Baden-Baden ist derzeit verantwortlich für 140 Mitarbeiter und die Bereiche Finanzen, Personal, Gebäude und Kindergärten. Er hat Politikwissenschaften, Religion, Geografie und Bildungswissenschaften in Mainz und Trier studiert und war sechs Jahre an einem Gymnasium in Neustadt am Rübenberge als Lehrer tätig. Er hat einen Masterabschluss in Sozialwissenschaften und hat Kommunen und kommunale Verbände im Politikfeld Schule beraten und Verwaltungsmitarbeiter qualifiziert.