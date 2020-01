Rheinfelden Josefshaus startet in das Werte-Jahr

Mit einem Eröffnungsreferat machte die Personalleiterin des St. Josefshauses Beate Pfriender-Muck deutlich, dass „sinnstiftende Arbeit“ und „kulturelle Passung“, also die Passung zwischen den Charaktereigenschaften der Mitarbeiter und der Corporate Identity des Unternehmens, ein Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt bedeutet. Die Personalleiterin stellte fest, dass in der Behinderten- und Altenhilfe die Wiederbesetzung der Stellen im St. Josefshaus etwa halb so lange dauert wie in der Region. Dabei spielten die Mitarbeiter als „Werte-Botschafter“ eine entscheidende Rolle. Folglich sei es wichtig, die christliche Werteausrichtung systematische in den Blick zu nehmen, gezielt weiterzuentwickeln und darüber mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, damit die Werte des St. Josefshauses nach innen wie nach außen authentisch gelebt werden können.

Projekte für dieses Jahr

Im Rahmen der Führungskräfteklausur wurden auch die Projekte für dieses Jahr des St. Josefshauses vorgestellt. Insbesondere ging es dabei um die Werte „Teilhabe“ und „Nachhaltigkeit“. So ist eine Teilhabemesse in Planung, in der Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und gesetzlichen Betreuer sich über die Hilfen des St. Josefshauses zur sozialen Teilhabe informieren können und eine Open-Space-Veranstaltung zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit im St. Josefshaus.

Dabei strebt das St. Josefshaus bei seiner Identitätsschärfung mit seinen Einrichtungen und Angeboten, die sich im Stadtgebiet von Rheinfelden befinden eine Verbindung zum „Werte-Jahr“ der Stadt an. Aber auch in den Standorten der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, in den Städten Weil am Rhein und Lörrach, den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Freudenstadt und den übrigen zehn Standorten des St. Josefshauses sollen in diesem Jahr die Werte nach innen und außen profiliert werden.