Rheinfelden Josha Frey gratuliert der Stadt

Rheinfelden. Josha Frey, heimischer Landtagsabgeordneter der Grünen, beglückwünscht in einer Pressemitteilung die Stadt Rheinfelden zur abermaligen Auszeichnung mit dem European Energy Award (Europäische Energie Auszeichnung, EEA). „Die Auszeichnung zeigt, dass die Stadt Rheinfelden mit ihren Bemühungen zum Klimaschutz auf dem richtigen Weg ist und schon viel erreicht hat. Ich bin sicher, dass diese Anstrengungen eher früher als später zu einer Auszeichnung in Gold führen werden“, zeigt sich Frey beeindruckt. Die Stadt Rheinfelden, welche seit 2007 an dem Programm teilnimmt, erreichte beim diesjährigen Zertifizierungsverfahren eine Erfolgsquote von 67 Prozent. Beim Erreichen von 50 Prozent der möglichen Punktezahl erfolgt eine Auszeichnung in Silber, ab einer Erfüllung von 75 Prozent wird die Auszeichnung in Gold verliehen.

Zu den Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Rheinfelden gehört unter anderem die Stelle einer Klimaschutzmanagerin. Für eine neue Aktionsreihe, welche den Blickpunkt auf den Prozess mit den Bürger legen wird, konnte die Stadt die VHS als Partner gewinnen. Beim „Klimafasten“ können Bürger sechs Wochen lang kostenlose Vorträge besuchen und sich über Möglichkeiten informieren, welche positiven Effekte das persönliche Verhalten auf die Umwelt und den Klimaschutz haben kann. Frey lobt in seiner Mitteilung diese Initiative: „Kommunale Klimaschutzmaßnahmen wie die Umrüstung der städtischen Flotte auf Elektroautos sind zweifelsohne richtige und wichtige Schritte, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Klimaschutz geht uns alle an und kann daher auch nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Sensibilisierung der Rheinfelder Bevölkerung für das eigene Verhalten ist deshalb ein weiterer wichtiger Pfeiler im Kampf gegen den Klimawandel.“

Bei der heutigen Verleihung durch das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft werden kommunale Klimaschutzaktivitäten gewürdigt. Der European Energy Award ist ein europäisches Zertifizierungsverfahren, welches die Anstrengungen zum Klimaschutz in europäischen Städten und Gemeinden erfasst, bewertet und regelmäßig überprüft. Wichtigstes Werkzeug ist ein Maßnahmenkatalog, der die Bereiche Entwicklungsplanung/Raumordnung, kommunale Liegenschaften, Ver- und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation/Kooperation beinhaltet.