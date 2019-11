Rheinfelden Jugend kommt an die Spitze

Ein breites Spektrum nahm in seinen Ausführungen der Zustand der SPD bundesweit und die Außenwirkung der Großen Koalition ein. Sie habe in vielen Bereichen eine gute Arbeit geleistet. Kritisch bemerkte er, dass oftmals auch in den Medien lediglich die Überschrift zähle und nicht mehr der Inhalt der Politik. Als totalen Fehler bezeichnete er die SPD-Haltung zur Grundrente, die ohne jedwede Bedürftigkeitsprüfung gewährt werden soll. Dies sei in seinen Augen ein unmöglicher Vorgang.

Ausblick

Winkler beleuchtete auch die Haushaltssituation der Stadt und die anstehenden Projekte in den kommenden Jahren wie das neue Feuerwehrhaus, den Neubau von Wohnhäusern und einem Kindergarten an der Römerstraße sowie das Hallenbad und Freibad.

In seinem Bericht aus dem Ortschaftsrates kündigte Nico Kiefer Veranstaltungen zur „Alten Schule“ sowie „Scheffelhalle“ an. Mit Bedauern verkündigte er, dass der Bebauungsplan Ortskern Mitte I auf Eis gelegt sei, was letztendlich mit fehlenden Kanalkapazitäten zu tun habe. Die bisherige Zusammenarbeit mit dem neuen Ortsvorsteher Frank-Michael Littwin bezeichnete er als gut, was sich auch in der Moderation der Ortschaftsratssitzungen widerspiegle.

Wahlen

Vorsitzender: Nico Kiefer Vize: Thomas Dietsche Kassierer: Alfred Winkler Schriftführerin: Regina Wessely Beisitzer: Hans Schiffmann, Simon Hohler, Martin Koschmieder, Udo Müller, Anita Basso und Kai Bruns Kassenprüfer: Uschi Dietsche und Uschi Lienhard Kreisdelegierte: Nico Kiefer und Kai Bruns Ersatzdelegierte für den Kreisparteitag: Thomas Dietsche und Regina Wessely

Verabschiedungen

Als Ortschaftsräte oder Gemeinderäte verabschiedet wurden Hanspeter Brugger, Antje Rufle Thomas Dietsche und Regina Wessely. Anwesend waren jedoch bei der Versammlung nur Thoms Dietsche und Wessely.