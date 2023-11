Rheinfelden: Jugendliche bekommen „harten Stoff“

„Rechenfehler“

Von den neun Verkaufsstellen wurde an fünf der Jugendschutz nicht beachtet, und die Testperson erhielt Spirituosen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Nach dem Verkauf wurde der Testkauf durch die Polizei aufgedeckt und die Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz entsprechend zur Anzeige gebracht. Bei allen fünf Verstößen habe es sich um einen „Rechenfehler“ beim Ablesen des Geburtsdatums gehandelt, heißt es in der Pressemitteilung.

„Sehr unbefriedigend“

„Das Ergebnis ist leider sehr unbefriedigend“, wird Ordnungsamtsleiter Dominic Rago in der Mitteilung zitiert, hielten sich von neun Einrichtungen doch nur vier an den Jugendschutz: „Das können wir so nicht hinnehmen.“ Deshalb soll nun in einem nächsten Schritt geprüft werden, inwieweit auch die Betriebe beim Thema „Jugendschutz“ in die Pflicht genommen werden können.