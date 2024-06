Wille zu sozialem Engagement stand schon früh fest

Für Schäfer stand schon während ihrer Studienzeit und Promotion in Gießen und Freiburg fest, dass sie als Zahnärztin auch Menschen helfen will, denen der Zugang zu entsprechender medizinischer Versorgung in anderen Ländern weniger oder gar nicht zugänglich ist. Ihre Liebe zu Ländern in Südostasien, so auch zu den Philippinen, kam hinzu, und so lernte sie schon damals den deutschen Verein „Mabuhay – Hilfe zum Leben“ kennen.

Der Verein besteht seit dem Jahr 2004 und hat sich zur Aufgabe gemacht, die Basisgesundheitsversorgung für die Bevölkerung in Bugko, einem kleinen Ort in Nord-Samar auf den Philippinen, sicherzustellen – just in jenem Ort, in dem auch Franziska Schäfer für mehrere Wochen als Zahnärztin arbeitete.