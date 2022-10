Rheinfelden Kabarett: Negah Amiri kommt mit „Toxisch positiv“ nach Rheinfelden

Mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm „Toxisch positiv“ gastiert Stand-up-Comedienne, Moderatorin und Instagram-Star Negah Amiri am Freitag, 4. November, 20 Uhr, bei Kabarett im Bürgersaal in Rheinfelden. Amiri bewegt sich dabei gekonnt in drei Welten: In der Welt ihrer persischen Herkunft, in der ein Abitur mit 1,1 nicht nur ein Versagen, sondern auch eine Schande für die Familie ist. Ihre zweite Welt ist Deutschland, welche weltoffen und strukturiert ist. Aber auch hier muss man es allen recht machen – als Frau, Freundin und Künstlerin. Und als würde das nicht reichen, gibt es da ja auch noch die digitale Welt, in der Filter und „Reels“ zu Freundschaften verhelfen. In ihrer Comedy-Show nimmt Negah Amiri die Zuschauer mit auf eine Reise durch ihre bunten Welten und gewährt dabei in diese einen humorvollen Einblick. Karten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf 20 Euro (ermäßigt 14 Euro) und sind in der Tourist-Information Rheinfelden oder online über Reservix erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten 23 Euro.