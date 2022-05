Rheinfelden Kämmerin wirft Hut in den Ring

Die 32-Jährige ist in Nordhausen in Thüringen geboren. Sie lebt und arbeitet seit zwei Jahren als Stadtkämmerin in Rheinfelden. Nach dem dualen Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt öffentliche Wirtschaft hat sie berufsbegleitend einen Abschluss als Master of Business Administration an der Fachhochschule Dortmund erworben. Sie verfügt über eine mehr als zehnjährige Berufserfahrung in vier verschiedenen Kommunalverwaltungen.

Offen für Ideen